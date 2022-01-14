Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 04:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da yurda kaçak giren 2 Afgan yakalandı
[Fotoğraf: AFP]
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 2 Afganistanlı gözaltına alındı.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ordu kara yolu uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki 2 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Sahte seyahat izin belgesi düzenledikleri tespit edilen Afganlar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.
Afganlar, işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edilerek sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
Etiketler: Samsun
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