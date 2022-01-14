Ankara-Çankırı yolunun 15-17 kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47. kilometresindeki Adagül Tüneli, 64. kilometresindeki Seyitler-2 Tüneli ve aralarında bulunan 8 tünel ile güzergahlarında elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
TAG Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Yılankale-Ceyhan Yumurtalık kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerinde heyelan dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
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