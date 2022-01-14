Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 03:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kırşehir'de alınan bilgiye göre, 68 FJ 408 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.
Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kırşehir Trafik Kazası
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