Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli ve Bisikletli Timler Bürosu ekipleri, şüphe üzerine M.C.yi durdurdu.
Şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 3 paket halinde 43,10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu
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