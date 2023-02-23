Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edilen Y.Ö. ile M.G.P. hakkında çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde şüphelilerin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1200 lira ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu
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