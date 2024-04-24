Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, H.Ç, S.Ç, R.K, A.K, E.Ö, E.K, E.U, H.U, E.U. ve H.S'nin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.
Operasyonda, 477,43 gram eroin, 12,55 gram esrar, 428,39 gram sentetik uyuşturucu, 402 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 3 tüfek, 59 tüfek kartuşu, 111 tabanca mermisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.