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Güncel
İHA 24.04.2024 14:54

Rize'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Rize’de Küçükçayı köyünde bir şahıs tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Rize'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
[Arşiv]

Rize Merkeze bağlı Küçükçayır köyünde C.K. isimli şahıs, 2 gün önce Orhan Kork ile bir düğünde tartışma yaşadı.

Tekrar karşı karşıya gelen iki kişi arasında yine sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın ardından C.K., belinden çıkarttığı silahla Kork’a kurşun yağdırdı. Orhan Kork, 7 yerinden kurşun yarası aldı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Kork, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kork’u vuran C.K. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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