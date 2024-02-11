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Güncel
AA 11.02.2024 13:19

Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, ilçe genelinde uyuşturucu ticari yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, Çilehane Mahallesi'nde şüpheli U.S'ye ait ikamette yaptıkları aramada, 38,02 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı, 1 tüfek, 22 dolu fişek, 7 dolu kartuş ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira parayı ele geçirdi.

Şüpheli U.S. hakkında uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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