Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 11:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Şıhlar Sokak'ta seyir halinde olan Gökhan Ç. idaresindeki otomobil ile Keçeli Sokak'tan gelen Asaf K.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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