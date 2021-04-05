Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta FETÖ soruşturması kapsamında 5 polis meslekten ihraç edildi
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aktif görevdeki 5 polis meslekten ihraç edildi.
Tokat'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 3'ü merkezde, 2'si ilçede görev yapan 5 polis hakkında sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması tamamlandı.
Soruşturma sonucunda 5 polis meslekten ihraç edildi.
Etiketler: FETÖ Emniyet Genel Müdürlüğü
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