Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütüyle ilgili soruşturma kapsamında, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: DEAŞ
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