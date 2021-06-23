Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koçarlı'da cincin karpuzu hasadı başladı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yetiştirilen cincin karpuzu hasadına başlandı.
Cincin Mahallesi'ndeki ilk hasada, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan da katıldı.
Kaplan, cincin karpuzu için coğrafi işaret başvurusunda bulunacaklarını bildirdi. Kaplan karpuzun tanıtımı için festival de düzenleyeceklerini aktardı.
Etiketler: Tarım Üretimi Yerli Üretim
Son Haberler
- 11:03
- 10:50
- 10:53
- 10:44
- 10:59
Sıradaki Haber
Bursa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz