Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da tarım aracı dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının dereye devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Mevlüt Şencan'ın (65) kullandığı tarım aracı, Çatak Mahallesi'nde dereye devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Muzaffer Alver (75) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şencan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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