Kırıkkale'de çiftçi Hüseyin Bozbal yönetimindeki 06 PDJ 95 plakalı kamyonun kasasındaki sap balyalarından Kırıkkale-Kulu kara yolu Akkoşan mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı.

Başka bir sürücünün uyarması üzerine kamyonu emniyet şeridine çeken Bozbal, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden Karakeçili Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kamyonun zarar görmediği yangında, balyaların bir kısmı tamamen yandı, bir bölümü de kullanılamaz hale geldi.

Bozbal'ın, yaklaşık 150 sap balyasını ahırına götürmek için tarladan kamyonuna yüklediği öğrenildi.