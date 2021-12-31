Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 06:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 27 yaşındaki genç 3 yerinden vurularak ağır yaralandı.
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 27 yaşındaki genç 3 yerinden vurularak ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi Polatlı Bulvarı Badırlı Köprüsü üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 27 yaşındaki Burak T., 3 yerinden vuruldu.
Ağır yaralanan Burak T., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.
Silahlı saldırgan ise araçla olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Samsun
Sıradaki Haber
İskenderun’da silahlı kavga: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz