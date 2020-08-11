Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun’da sazlık alanda yangın çıktı
[Fotoğraf:AA]
Samsun'’un Terme ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Terme ilçesi Gölyazı Çoban Yatağı mevkisinde bulunan sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
İlçe merkezine doğru ilerleyen alevlere, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Terme Belediyesi ve İlçe Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de iş makineleriyle yangını söndürme çalışmalarına katıldı.
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