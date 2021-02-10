Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Genç Milli Takım Boks Antrenörü Nihat Bilir, salgın döneminde sporcularına kendi köyünde koşu yaptırıp halatla lastik çektiriyor.

Şampiyon sporcular çalışmaları sırasında, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan ve gücü yetmeyen yaşlıların odunlarını kırarak evlerine kadar götürüyor.

Antrenör Bilir, salgın nedeniyle salonda fazla antrenman yapamadıklarını, bu yüzden sporcularına kendi köyünde, doğada antrenman yaptırdığını, hem de köydeki yaşlıların odunlarını kırdıklarını söyledi.

Sporculara doğada antrenman yaptırarak hem sağlıklı ve zinde olmalarını sağlarken hem de insanlara yardım ettiklerini anlatan Bilir, "Salgından dolayı antrenmanlarımızı köyümüzde yapmayı düşündük. Burada sporcularımız antrenmanlarını yapıyor hem de yaşlılarımızın odunlarını kırıyor, onların ağır işlerini yapıyor. Hem antrenman yapıyor hem de yaşlılara yardım etmeyi aşılıyoruz." diye konuştu.

Bilir, bu uygulamanın diğer antrenör ve sporcular tarafından da yapılabileceğini ifade etti.

Yaşlılara yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden 23 yaşındaki milli boksör Furkan Pank, "Salgından dolayı salonda fazla antrenman yapamıyoruz. Burada doğada antrenmanlarımızı yaparken yaşlılarımızın da odunlarını kırıyoruz. Onların ağır işlerini yapıyoruz." dedi.

Türkiye şampiyonu milli boksör Atakan Akduman da köyde antrenman yapmanın yanı sıra yaşlılara yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını anlattı.

İki kez Türkiye şampiyonu olan ve uluslararası madalya kazanan milli boksör Eren Özdemir, salgın sürecinde geri kaldıkları kondisyonu köyde tamamlamaya çalıştıklarını, aynı zamanda yaşlılara destek olduklarını aktardı.

Köyde yaşayan 93 yaşındaki Ali Kıran ve 90 yaşındaki Behiye Soygül, güzel davranışlarından dolayı genç sporculara teşekkür etti.