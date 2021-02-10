Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanbey Mahallesi Refah Sokağı'nda uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı.
Sokaktaki bir binada arama yapan ekipler, 502 gram sentetik kannabinoid, 35 gram metamfetamin, 21 ecstasy hap, hassas terazi, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 3 bin 670 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.G, D.H, M.Ç, F.K, E.K, A.O.A, C.Ö, D.B, A.K, M.T.Ö. ve E.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
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