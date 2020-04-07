Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Atakum ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalga yüksekliği 3 metreyi geçti.
İlçede, saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalgalar, kayalıkları aşarak kıyıya ulaştı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli rüzgarın yarına kadar etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları, dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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