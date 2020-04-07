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Gercüş'te koyun kırkma zamanı
[Fotoğraf: AA]
Gercüş İlçesinde koyun kırma dönemi başladı.
Besiciler havanın ısınmasıyla birlikte koyunlarının yününü kırkmaya başladı. Gündüz meradala otlattıkları hayvanları akşam ağıla girişi sırasında kırkan yetiştiriciler, yünün satışından da gelir elde ediyor.
Besici Davut Bıçakçı "Koyunlarımızı kırkmaya başladık. Dedelerimizden kalan yöntemlerle hayvanlarımızı kırkıyoruz. Bu yaptığımız işlem sayesinde hayvanlarımız daha fazla gelişiyor." dedi.
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