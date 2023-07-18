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Güncel
AA 18.07.2023 11:19

Samsun'da koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Samsun'un Terme ilçesinde Miliç sahilinde doğal olarak yetişen ve koruma altında bulunan kum zambakları çiçeklendi.

Samsun'da koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Dünya Doğayı Koruma Birliğince, dünyada nadir rastlanan ve nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan kum zambaklarının (Pancratium maritimum), sahilde doğal ortamda büyüdüğü ve yer yer çiçek açtığı görüldü.

Samsun'da koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011'de zambakların yetiştiği alanlara, ateş yakılmaması, araçla veya evcil hayvanlarla bölgeye girilmemesi yönünde uyarı tabelaları konulmuştu.

Uyarıların dikkate alınmasıyla popülasyonunda artış görülen kum zambakları sahile gelenlerin de ilgisini çekiyor.

Temmuz ve ağustos aylarında çiçek açan kum zambaklarını koparanlara 244 bin 315 lira para cezası uygulanıyor.

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