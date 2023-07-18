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Güncel
İHA 18.07.2023 10:40

Milyonluk vurgun operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Aydın merkezli 7 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, araç alım satımında sahte banka dekontları ile yaklaşık 150 kişiyi dolandırarak 35 milyon lira haksız kazanç sağladığı iddia edilen 32 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milyonluk vurgun operasyonunda 11 kişi tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araç alım-satım işlerinde bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçunu 'örgütlü' olarak işledikleri belirlenen ve 150 aracın alım ve satımından yaklaşık 35 milyon lira parayı kendi ve kurdukları paravan şirket hesaplarına aktardıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı.

32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Aydın merkezli 7 ilde şüphelilerin yakalanması ve Eskişehir-İstanbul illerindeki oto galerilerine ihtiyari tedbir kararı uygulanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda örgütün elebaşı olduğu öne sürülen M.Y. ile örgüt yöneticisi oldukları öne sürülen Ü.Ü., H.G. ve T.T.'nin de aralarında olduğu 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

150 kişiyi dolandırarak 35 milyon lira kazandılar

Adreslerde yapılan aramalarda, ikiz ve sahte plakalar, banka dekontları, çek ve bir miktar para ele geçirildi.

Sahte banka dekontları ile kandırmışlar Örgüt üyelerinin, aracını satmak isteyenleri sahte banka dekontuyla hesaplarına para göndermiş gibi göstererek kandırdıkları ve noterde araç devir işlemi gerçekleştikten sonra ortadan kayboldukları ve ulaşılamadıkları iddia edildi.

Örgütün, bu yöntemle yaklaşık 150 kişiyi dolandırarak 35 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

11 kişi tutuklandı

Gözaltındaki 32 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevke dildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 32 şüpheliden organize suç lideri M.Y., ile yöneticileri H.G. ve T.T.’ninde aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerden 21'i adli kontrol şartıyla, 1’i de normal olarak serbest kaldı. 

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