Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da komşusu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Atakum ilçesinde komşusu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Samsun'da alınan bilgiye göre, Yenimahalle'deki komşular Fatih A. ile Mehmet Fatih İ. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Fatih İ, Fatih A'yı silahla vurarak yaraladı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine kaldırıldı.
Zanlı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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