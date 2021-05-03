Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 2020 yılı ile 2021 yılının ilk üç ayında yapılan operasyonların envanteri çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, 68 kilo 338 gram patlayıcı, 1 elektrikli kapsül, 4 elektrikli kapsüle çevrilmiş normal kapsül, 3 elektronik devre, 2 pil, 2 el bombası, 4 tank mermisi, 3 uzun namlulu silah, silahlara ait 4 şarjör ve 256 fişek, 6 tabanca, tabancalara ait 9 şarjör ile 363 fişek, 2 av tüfeği ve 18 fişek ele geçirildi.

İl genelinde terörle mücadele kapsamında müdahale edilen 415'i planlı eşzamanlı operasyon olmak üzere 802 olayda, 1207 şahsa işlem yapıldı. Bu şahıslardan 245 şahıs tutuklandı, 387'si adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakılırken, 85 şahıs sınır dışı edildi.

Operasyonlarda ayrıca bombalı eylem hazırlığındaki 1 terörist de ölü ele geçirildi.