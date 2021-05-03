Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan tam kapanma sürecinden bu yana yaklaşık bin 500 personelin denetimlerde görev aldığı belirtildi.

Bu kapsamda 3 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 830 kişiye ceza kesildi.

Ekipler, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 47, karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişiye idari yaptırım gerçekleştirdi.

Denetlenen 4 bin 107 iş yerinde bir olumsuzluğa rastlanmadı.