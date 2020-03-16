Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da kar yağışı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un yüksek ve iç kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentin yüksek kesimleri ile Ladik, Kavak gibi ilçeler, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Gürgenyatağı mevkisinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu. Vatandaşlar, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.
Ladik Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığının 20 santimetre olduğu öğrenildi.
Etiketler: SamsunSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 14:54
Sıradaki Haber
Mardin'de kaza yapan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz