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Mardin'de kaza yapan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tıra çarpan minibüste sıkışan sürücüyü itfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı.
Mardin'de alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 PE 266 plakalı minibüs, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun Hayvan Pazarı Kavşağı mevkisinde önündeki tıra arkadan çarptı.
Araçta sıkışan sürücü olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Mardin Kızıltepe ilçesiSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 14:52
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