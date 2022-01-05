Samsun İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Bürosu ekipleri, 23 Aralık 2021'de 19 Mayıs Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden 20 bin lira değerinde kablo çalındığı ve güvenlik kameralarına zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, belirledikleri şüpheliler E.K. ve O.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.