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Güncel
AA 23.09.2024 13:19

Samsun’da iki araç çarpıştı, 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesindeki kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Samsun’da iki araç çarpıştı, 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Havza-Vezirköprü kara yolu Güvenbeli mevkisinde, Vezirköprü istikametine gitmekte olan Alpay Ş. idaresindeki araç ile karşı yönden gelmekte olan Hüseyin B. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Sevilay, Emine ve Yeter B. ile araçta bulunan Enes S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 51 yaşındaki Sevilay B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğince sıkıştıkları yerden çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sürücü Alpay Ş'nin yaralı halde kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin B'nin, müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Ekipler, kısa süreli çalışma sonrası yaralı Alpay Ş'yi yakalayarak Havza Devlet Hastanesi'ne getirdi. Sürücünün, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi.

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