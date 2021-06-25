Samsun'un Kavak ilçesinde, alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, İstihbarat Şube ile Kavak Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçlarından hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, babasına ait iş yerinden erzak alıp yaklaşık 3 yıldır bir barınakta saklandığı belirlenen E.M'nin bindiği aracı durdurdu.

Kontrol sırasında kardeşine ait sürücü belgesini gösterdiği anlaşılan ve gözaltına alınan E.M, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​