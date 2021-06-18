Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda arama yapan ekipler, 20,51 gram sentetik uyuşturucu, 2,15 gram esrar, 51,35 gram metamfetamin, 19,95 toz esrar, 137 kapsül sentetik ecza hapı, 8 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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