Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da Çarşamba Konağı yangın sonucu büyük çapta hasar gördü
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın çıkan ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde Çarşamba Belediyesince restoran olarak kullanılan iki katlı Çarşamba Konağı'nın bacasında yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede tüm binayı sarması üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu binada büyük çaplı hasar oluştu.
Son Haberler
- 16:12
- 16:00
- 15:59
- 15:49
- 15:48
Sıradaki Haber
Malatya'da kayısı üreticisi hasat için gün sayıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz