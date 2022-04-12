İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, farklı tarihlerde, Selahiye, Kadıköy, Hançerli, Pazar ve Bahçelievler mahallelerindeki 9 adresten 11 bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheli B.M'yi (21) belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin bisiklete binip uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.