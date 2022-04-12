Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 10:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli'de son 1 haftada 108 trafik kazası meydana geldi
[Fotoğraf: İHA]
Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 59’u maddi hasarlı, 48’i yaralanmalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 108 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.
Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 59’u maddi hasarlı, 48’i yaralanmalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 108 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.
Denizli’de 4 ile 10 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında açıklama yapıldı.
Denizli’de 21 bin 380 araç kontrol edildi ve bu araçlardan 4 bin 998’i hakkında işlem yapıldı.
Kent genelinde toplamda 108 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 1’i ölümlü, 48’i yaralanmalı ve 59’u maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Öte yandan, 28 okul servisi denetlenirken, bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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