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Samsun'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Üçpınar köyünde Kudret C. ile komşuları Okan ve Suat Orhan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen Kudret C, silahla iki kardeşe ateş etti.
Ağır yaralanan kardeşlerden Okan Orhan hayatını kaybetti, Suat Orhan Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zanlı Kudret C. gözaltına alındı.
Etiketler: Silahlı Kavga ölüSon Güncelleme: 8 Mart 2020 Pazar 17:19
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