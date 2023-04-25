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Güncel
İHA 25.04.2023 22:35

Samsun'da 4 gasp zanlısına gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi gasp ettikten sonra demir sopayla dövdükleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 4 gasp zanlısına gözaltı

Kocaeli İzmit'ten ormanda çalışmak için Bafra'nın Alaçam Mahallesi'nde F.Y. isimli şahsın yanına gelen A.O.B., bu sabah saat 08.00 sıralarında F.Y., E.A., D.A. ve G.A. tarafından demir çubukla dövülerek 2 adet ağaç kesme motoru, cep telefonu ve ayakkabıları gasp edildi.

F.Y., E.A., D.A. ve G.A. gasp ettikleri A.O.B' yi ilçe merkezine getirerek tekrar Kocaeli'ye gitmesini söyleyerek Bafra'da otogarda bıraktılar. Darp edilen A.O.B. hastaneye gittiğinde hastane polisi durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Hastanede beyin kanaması geçirdiği tespit edilen A.O.B. tedavi altına alındı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda 4 şahsı gasp ettikleri malzemeler ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan E.A'nın çeşitli suçlardan 11 ayrı suç kaydından aranması olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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