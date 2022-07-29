Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 30 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Samsun'da düzenlenen operasyonda 30 bin makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda takip edilen bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 30 bin bandrolsüz ve sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan M.G. ve S.Ç. emniyetteki işlemleri sürüyor.
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