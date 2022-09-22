İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adalet Mahallesi'nde belirlenen bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada 233 bin 500 bandrolsüz doldurulmuş makaron, 60 bin 200 boş makaron, 23 kilogram açık kıyılmış tütün, 20 kilogram sahte bandrollü tütün ve 3 sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Depo sahibi M.G. hakkında adli işlem yapıldı.