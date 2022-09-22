Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nusaybin yol kontrol uygulamasında araçta bulunan Z.T'nin üst aramasında 455 gram kubar esrar, Midyat ilçesinde yol kontrol uygulamasında araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ç'nin üst aramasında ise 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Kaçakçılık
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