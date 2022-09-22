Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Diyarbakır'da 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan M.Ş.U. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Diyarbakır Uyuşturucu
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