İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'ndeki bir evden çıkan O.Ç'nin üzerinde arama yaptı.

Bu kişinin üzerinde 3 kapsül sentetik ecza hapı bulan ekipler, söz konusu ikametteki aramada da 7 bin 504 kapsül sentetik ecza hapı buldu.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüpheli A.E'nin Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde de arama yapan ekipler, 102 kapsül sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirdi.

Genişletilen çalışmalar sonucu bu kişilerle irtibatlı olan U.Ü'nün Sinop'ta çalıştığı iş yerine de operasyon yapan ekipler 1512 kapsül daha sentetik ecza hapı elde etti.

Operasyonda O.Ç, A.E. ve U.Ü'nün yanı sıra F.Z.U, B.Z.Ş. ile M.N.S. isimli kadın gözaltına alındı.