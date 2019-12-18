Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Yasa dışı bahiste para transferlerine aracılık ettikleri belirlenen şüphelilerin Samsun'un Bafra ilçesi ile Eskişehir'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.A, U.T, M.B, R.O, U.Ö. ve F.O. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 42 tabanca fişeği, 3 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 20 banka kartı, hard disk, 2 flash bellek, 3 hafıza kartı ile not defterleri ele geçirildi.



Kaynak: AA