Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yoğun sis
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.
Serdivan ilçesi Kırantepe mevkisinde sabah etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Sisin etkili olduğu bölgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması dışında kalan sürücüler, trafikte dikkatle ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
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