Sakarya'daki darbe girişimi davasında yargılama sürüyor

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada açıkladığı 117 sanığın, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis ve 1 sanığın beraati şeklindeki mütalaayı tekrar etti.

Tutuksuz sanıklardan M.D, savunmasında mütalaaya katılmadığını belirterek, "Ardışık aramada sadece Kocaeli'den aranmışım. Ailemin hepsi Kocaeli'de ikamet ediyor. Okulda bulunduğum için ailemle ankesörlü telefondan konuştum. Hayatım boyunca mesleğimi onurumla ve şerefimle icra ettim. Hiçbir örgüt, dernek, cemaatle irtibatım olmadı, komutanlarım haricinde kimseden emir ve talimat almadım." ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanık U.Ç. de saat 22.30 sıralarında olayın darbe teşebbüsü olduğunu öğrendiklerinde kışlaya geri dönmek için hareket ettiklerini öne sürerek, "Rütbem dolayısıyla üstlerimden talimat gelmeden tankı değil dışarı garajdan bile hareket ettiremem. FETÖ ile bağlantım yoktur." iddiasında bulundu.

Darbe girişimi gecesi D-100 kara yolunda kontrol devriyesine çıktıklarını anlatan tutuksuz sanık Y.Y. de "Saat 23.45 gibi Erenler İlçe Jandarma Komutanı sanık Ü.A, Serdivan ilçesinde trafikteki sıkışıklığı gidermek için bizi gönderdi. Yol üzerinde tankların geldiğini gördük. Tanklara eskortluk yapmakla suçlanıyoruz, eğer eskortluk yapsaydık yoldan dönüp tanklara eşlik ederdik." savunmasında bulundu.

Tutuksuz sanık A.Y, acil görev için yarım saat içinde birliğe gitmesi gerektiğine dair mesaj aldığını ileri sürerek, "Aracımla İlçe Jandarma Komutanlığına gittim. Saat 23.35 sıralarında çıkış yaptık. Serdivan ilçesine doğru hareket ettik. Serdivan bölgesinde trafiğin yoğunlaştığını gördüm. Yol kenarında bulunan boşlukta bir süre bekledikten sonra 'Komutanlarınızın talimatlarına uyun' talimatıyla hareket ettik. Darbeden haberimiz sonradan oldu, vatandaşlardan öğrendik. Vatandaşlarla aramızda olumsuz durum yaşanmadı. Ben içtimaya hiçbir şekilde katılmadım, dolaysıyla silah almadım." şeklinde konuştu.

Mütalaaya katılmadığını belirten tutuksuz sanık H.B.D. de kışladan alarm verilerek çıkış yaptıklarını, kanunsuz emir olduğunu anlayınca kışlaya geri döndüğünü iddia etti.

Diğer tutuksuz sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini, cezalandırmaya yönelik mütalaayı kabul etmediklerini dile getirerek, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da cumhuriyet savcısının mahkumiyete yönelik mütalaasına katılmadıklarını ifade ederek, müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Öte yandan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama karar bulunan ve teslim olan sanık M.Y, duruşmaya bulunduğu ilden SEGBİS ile bağlandı. Yargıtayın bozma ilamındaki aleyhe hususları kabul etmeyen sanık, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Sanığın avukatı da müvekkilinin kendi isteğiyle teslim olduğunu ve mahkemenin bunu dikkate alması gerektiğini belirterek, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık M.Y'nin de "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık M.Y'nin tutuklanması yönünde ara karar kuran mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının savunmalarının alınmasına devam edilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Bu kararla tutukla sayısı 71'e yükselen dosyada, firari 7 sanık ile 2 sanık hakkında ifadelerinin alınabilmesi için verilen yakalama kararının devam ettiği belirtilmişti.

Süreç

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince onanmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.

Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Albay Ahmet Üzer'e "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan Yüksek Mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

3. Ceza Dairesi, "Anayasa'yı ihlal" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

Yüksek mahkeme, 94 sanığa "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.

Öte yandan Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.