Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erenler ilçesi Alancuma Mahallesi'ndeki 500 dönüm arazi üzerinde başlatılan UTÇEM projesi kapsamında ıslah modeli uygulamaya alındı.

Proje alanında 30 yıldır vahşi depolama alanı olarak kullanılan arazi, üzeri toprakla örtülerek tarım faaliyetlerine kazandırılacak.

Kentin merkezinde kötü görüntü oluşturan çöplük alanda yapılan bu çalışmayla, bölge sınırındaki Sakarya Nehri'nin kirlenmesi de önlenecek. Atıkların bulunduğu alan, önümüzdeki günlerde 200 bin metreküp toprakla kapatılmış olacak.

Atıkların bulunduğu arazi, ıslah işlemlerinin ardından ağaçlandırılacak.

UTÇEM projesinin bu bölümüne tarım meslek lisesi, konferans, eğitim salonları ve sosyal alanlar inşa edilecek. Fidan dikiminin yapılacağı arazide 25 tür ve 65 çeşit olmak üzere toplamda 15 bin 147 meyve fidanı dikilecek.

Sakarya'nın tarımsal kalkınmasına katkı sunmak, şehir tarımını profesyonel hale getirmek ve gençlerin tarıma eğilimini artırmak için başlatılan UTÇEM projesi kapsamında toplamda 500 dönümlük arazi üzerinde Tarım 4.0 (Akıllı Tarım Uygulamaları) uygulanacak.

Alan üzerinde ayrıca, bioçeşitlilik müzesi, sera, botanik bahçe, açık hava tiyatrosu, uygulamalı eğitim veren bir labirent, tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi, at haraları ve özel köpek eğitim alanı yer alacak.