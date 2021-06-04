Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde İstanbul yönüne giden Hakan T. yönetimindeki 34 LC 0955 plakalı otomobil, Feniş kavşağında aynı istikamette seyreden S.Ç. idaresindeki 34 JH 2765 plakalı tırla çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik
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