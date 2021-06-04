Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman’da gümrük operasyonu: 305 adet cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 305 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Diyarbakır-Batman yolu yeni köprü girişinde yapılan uygulamada durdurulan araçta arama yapıldı.
Yapılan aramada, 1 milyon lira değerinde 305 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ediyor.
Etiketler: Batman Cep Telefonu Kaçakçılık
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