Siirt'in Kurtalan ilçesinde alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyü mevkisinde Erdi Uluşık (23) ve Abdulselam Uluşık'ın içinde bulunduğu otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, araçtaki 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdi Uluşık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırının faillerinin yakalanmasına çalışılıyor.