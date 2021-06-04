Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan açık kaynak araştırmaları sonucunda sosyal medya üzerinden yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Altındağ, Keçiören ve Mamak ilçelerinde ikamet eden şahısların ev adreslerinde yapılan arama sonucunda 7 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 8 şarjör ve 295 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.