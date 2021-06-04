Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 10:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sivas'taki kazada ölen Özgür Görünüş, memleketi Van'da toprağa verildi
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen kazada eşi ve 1 yaşındaki bebekleriyle birlikte yaşamını yitiren Özgür Görünüş, Van'ın Bahçesaray ilçesinde toprağa verildi.
Van'dan İstanbul'a giden Özgür Görünüş (31) yönetimindeki 34 NF 9250 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hamza Çelik (63) yönetimindeki 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile Sivas'ın Gölova ilçesi Çataklı köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 9 kişi hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren kişilerden Özgür Görünüş'ün cenazesi, memleketi Van'ın Bahçesaray ilçesinde toprağa verildi. Cenazede Görünüş'ün yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Özgür Görünüş'ün 6 aylık hamile eşi Rabia ile 1 yaşındaki oğlu Ali Görünüş'ün cenazelerinin ise İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.
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